В Счетной палате назвали ключевую проблему развития рынка частных домов в России

Ключевая проблема развития индивидуального жилищного строительства в России — транспортная оторванность таких локаций. Об этом 19 августа в рамках форума «Среда для жизни» в Тамбове сказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Также она отметила, что при масштабировании малоэтажных поселков увеличивается нагрузка на экологию из-за того, что жители используют автомобили для поездок в города.

Кроме того, жизнь в отдалении от больших городов зачастую негативно сказывается на психике: люди начинают чувствовать себя оторванными от социума, подчеркнула Трунова.

По данным ДОМ.РФ и ВЦИОМа, при этом больше половины живущих в многоквартирных домах россиян (около 19,7 млн семей) хотели бы переехать в индивидуальный дом. Около 54% таких горожан готовы рассмотреть ипотеку для покупки или строительства своего дома, в том числе 8% покупали бы или строили только при ее наличии.

13 августа глава строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский рассказал, что стоимость частных домов в России за год выросла на 15%. В качестве примера он привел рынок жилья в Подмосковье, в котором бюджетный дом из газобетона с участком в шесть соток в пределах 6 км от МКАД вырос в стоимости с 20 млн рублей в 2021 году до 25 млн рублей в нынешнем году.