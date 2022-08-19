Найдены предположительно следы пропавшего месяц назад ребенка в Оренбуржье

В Новосергиевском районе Оренбургской области не прекращаются поиски шестилетнего ребенка, пропавшего около месяца назад. В районе работают следователи, криминалисты регионального СУ СКР и сотрудники Главного управления криминалистики СКР.

Тщательно отрабатывается версия, основанная на найденных ранее отпечатках неизвестного пока человека. Следы детских ладоней и ног обнаружили на песке и земле в районе поиска, пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональный СУ СКР.

После того, как криминалисты определят направление для оперативно-розыскных мероприятий, массовые поиски мальчика продолжатся. Пока острой необходимости в более масштабной операции нет, считают в СКР.

56orb.ru уточняет, что детские следы нашли у одного из сел. Не исключено, что их оставил именно пропавший в Ахмерово ребенок, страдающий гиперактивностью и опасающийся людей. Сейчас одна из главных задач — определить траекторию движения ребенка, полагают эксперты.

Шестилетний Ярослав пропал в Ахмерово 24 июля. Через три дня обнаружили первые следы. На 10-й день операции мальчика искали более 100 полицейских и 16 служебных собак. 12 августа штаб поисковой операции перенесли в деревню Судьбаровку. 14 августа «ОренСпас» решил свернуть регулярный штаб.