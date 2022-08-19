Новый детсад откроется 1 сентября в Астраханской области

В Приволжском районе Астраханской области почти завершилось строительство нового детского сада в селе Осыпной Бугор. Открыть его планируется 1 сентября, сообщает региональное правительство.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 60 воспитанников. Сейчас на объекте завершается благоустройство территории, проводится закупка мебели и учебных материалов, пишет «Астрахань-24».

Как рассказал директор местной школы Гульсюм Хальметова, на следующей неделе планируется начать работать над получением всех необходимых для открытия документов.

Учреждение возвели в рамках нацпроекта «Демография». Работы велись с 2019 года.