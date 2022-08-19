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Путин анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках ОДКБ

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Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым 19 августа.

«Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», — сказал он.

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Кроме того, он напомнил, что в октябре страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Также российский лидер подчеркнул, что отношения между РФ и Казахстаном развиваются в позитивном ключе по всем направлениям.

О готовящейся встрече двух президентов стало известно накануне. Уточнялось, что стороны обсудят вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.

Ранее, 16 мая, Путин сообщил, что серия военных учений стран ОДКБ запланирована на осень. По его словам, количество маневров будет расширяться. Он добавил, что государства-участники будут заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, техникой и «повышением оперативной совместимости воинских контингентов».

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