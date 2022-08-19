Ремонт мостов стартовал в рамках нацроекта БКАД в Тверской области

В Тверской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал ремонт мостов. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное правительство.

Одним из объектов, который вошел в нацпроект, стал мост через реку Шлина на автодороге Красномайский – Фирово в Вышневолоцком округе. Его протяженность составляет 90 м.

В перечень работ входит ремонт опор и пролетов, а также самого асфальтового покрытия на мосту и подходах к нему.

Полностью перекрывать движение на время ремонта не планируется, поэтому работы будут проводиться поэтапно. Основной объем запланирован на 2023 год.

Кроме того, с 20 августа начнется ремонт покрытия на Старом Волжском мосту в Твери. Уже стартовали работы на мосту через реку Кушалка на автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и через реку Песенка на дороге Кафтино – Пальцево – Липны.