Два человека погибли при пожаре в дачном доме в Красноярске

Тела двух человек обнаружили при ликвидации пожара в дачном доме в Красноярске. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар произошел утром 19 августа в Свердловском районе. Дом загорелся в СНТ «Текстильщик, уточняет ИА KrasnoyarskMedia. Во время тушения были обнаружены тела 50-летнего мужчины и его 49-летней супруги.

Для установления обстоятельств произошедшего проводится проверка. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

14 августа сообщалось о пожаре в частном доме в Курагинском районе Красноярского края. В результате возгорания погибли женщина 1987 года рождения и трое детей 2011, 2013 и 2018 годов рождения.