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Сотрудники ЗАЭС обратились к Киеву с требованием прекратить обстрелы

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Бывшие и действующие сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обратились к Киеву с призывом перестать обстреливать АЭС. Их видеообращения опубликованы в Telegram-канале администрации Энергодара, рядом с которым находится электростанция.

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«Последние пару недель происходит большое количество обстрелов как города, так и непосредственно промышленной площадки станции. Люди видят и прекрасно понимают, кто это делает. Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра (подконтрольного войскам Украины. — Ред.). Пожалуйста, прекратите, ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе», — обратился действующий сотрудник станции Андрей Луганый.

С аналогичными обращениями на видео выступили еще трое экс-сотрудников АЭС, в том числе которые были уволены при украинской власти за то, что приняли участие в параде в День Победы.

«Сейчас киевские власти обстреливают Запорожскую атомную станцию и город Энергодар из самых различных видов артиллерии. Они додумались стрелять по хранилищу отработанных ядерных отходов, они стреляют по открытому распределительному устройству, по дачному поселку. <…> Я призываю солдат армии думать, прежде чем они нажимают на курок, на гашетку, прежде чем они стреляют в нашу сторону», — заявил бывший сотрудник АЭС Влад Лаврик.

Днем ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предрек энергетический кризис при остановке работы ЗАЭС. Он отметил, что поставки с атомной электростанции решают все актуальные проблемы Украины, помимо этого, Киев экспортирует электроэнергию, зарабатывая для себя деньги. На сегодняшний день АЭС работает всего на 17–20% от всей мощности, но пока она не законсервирована, подчеркнул он.

Кроме того, в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов предупредил, что авария на атомной электростанции приведет к радиоактивному загрязнению ряда европейских стран. Как он заявил, «чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе».

Кириллов не оставил без внимания то, что Соединенные Штаты Америки замалчивают реальные данные об обстрелах ЗАЭС, тем самым поддерживая украинскую сторону в намерении осуществить провокацию на ее территории.

15 августа в ВГА Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС. Обстрел велся из американских гаубиц M777.

Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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