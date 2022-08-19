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Правительство РФ выделило еще 400 млрд рублей на трассу М-12

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Правительство России выделило дополнительно 400 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. Об этом сообщил 19 августа вице-премьер страны Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Татарстан.

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Так, 150 млрд рублей пойдут на строительство трассы на участке от Москвы до Казани, остальные 250 млрд рублей — на участок Казань – Екатеринбург.

Хуснуллин добавил, что в этом году планируется запустить в эксплуатацию уже около 100 км трассы М-12 на участке Москва – Казань.

Вице-премьер отметил, что актуальная оценка стоимости трассы М-12 — 820 млрд рублей. Он также добавил, что на создание участка трассы М-11 в обход Твери дополнительно будет выделено 30 млрд рублей.

7 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 50 млрд рублей на строительство трассы М-12.

2 июня глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что новая автомобильная трасса, движение по которой планируется запустить до 2024 года, окупится за 9–10 лет.

21 апреля президент России Владимир Путин отметил, что строящаяся автомобильная трасса от Москвы до Казани М-12 должна быть продлена до Екатеринбурга в течение трех лет. Отмечалось, что средства на продление дороги будут выделены из Фонда национального благосостояния.

Трасса М-12 объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую — и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью. Ее строительство осуществляется в рамках исполнения указа президента от 7 мая 2018 года о строительстве и модернизации российских участков автодорог, относящихся к международному транспортному маршруту Европа – Западный Китай (МТМ ЕЗК).

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