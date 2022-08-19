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Суд ужесточил наказание девелоперу Худояну по делу о мошенничестве

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Коптевского суда
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Мосгорсуд ужесточил приговор бизнесмену Альберту Худояну по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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Ему окончательно назначено наказание в виде восьми лет колонии со штрафом 1 млн рублей. Его подельнику Сергею Коноплеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей.

Кроме того, отменен приговор в части удовлетворения гражданского иска потерпевшего на 4,2 млрд рублей в рамках уголовного дела и обращения взыскания по нему на имущество осужденных.

25 ноября 2021 года Коптевский суд Москвы признал владельца компании Optima Development Худояна виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Ему было назначено шесть лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Экс-генеральному директору компании «Авиасити» Коноплеву — три года лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей.

Суд и следствие установили, что Худоян, Коноплев и Гагик Степанян без одобрения учредителей путем заключения ряда фиктивных сделок оформили 100% долей в уставном капитале ООО «Авиасити» в пользу подконтрольных Худояну иностранных юрлиц. Они незаконно вывели активы уставного капитала этой фирмы в виде прав собственности на нежилое здание и на аренду трех земельных участков в Москве из бенефициарного владения компании Mansfield Executive Limited. В Следственном комитете РФ уточнили, что имущественный ущерб организации составил свыше 3,7 млрд рублей.

По делу были также задержаны двое заместителей начальника следственного департамента МВД РФ — Александр Краковский и Александр Бирюков, а также старший следователь по особо важным делам Александр Брянцев. По основной версии, они поспособствовали изменению меры пресечения для Худояна. Они были арестованы, но позже, в июне 2021 года, освобождены из СИЗО. Бирюкова и Краковского уволили со службы.

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