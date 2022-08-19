Сезон сбора брусники начнется в Якутии 20 августа

Брусника в Якутске и Вилюйской группе районов Якутии поспеет к 20 августа. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Сроки сбора дикорастущих ягод для каждой территории прописаны в распоряжении ведомства от 1 июля 2022 года. По данным документа, на севере Якутии и в заречной группе районов сезон брусники начнется с 25 августа. К 10 сентября ягоды поспеют в Алданском районе.

Малину в Вилюйской группе районов собирали с 18 июля, красную смородину — с середины июля. Сезон голубики начался в конце июля. Лишь в Якутске, Вилюйском районе, а также в ряде северных районов ягоды поспели к 1 августа. Черная смородина созревает в середине августа.

В минэкологии напомнили, что по сбору грибов ограничений нет. Однако жителям Якутии рекомендуют соблюдать правила срезания грибов, а также собирать только знакомые виды.