Нарушения нашли в работе батута после травмы на нем ребенка в Удмуртии

В поселке Кезу в Удмуртии районная прокуратура провела проверку деятельности предпринимателя, предоставлявшего услуги детского уличного батута. В его работе нашли многочисленные нарушения.

Проверка началась после появления информации в местных СМИ о о том, что на аттракционе травмировался ребенок. Эксперты выяснили, что у батута нет ограждения, которое необходимо для того, чтобы ограничить доступ посетителей к системе крепления, вентилятору и электропроводке.

Сам предприниматель не смог предоставить внутреннюю документацию о техобслуживании и ремонте. Персонал работал без соответствующей подготовки и аттестации, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Семилетняя девочка получила травмы на батуте в июле. Она с бабушкой отдыхала на площади у местного дома культуры, где предприниматель установил батуты. Скатываясь с одного из них, ребенок сломал ноги. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет ИА «Сусанин».