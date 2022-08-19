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На забор вокруг особняка Байдена потратят $490 тыс. из бюджета США

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Фото: REUTERS/Ken Cedeno
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Министерство внутренней безопасности США потратит $490 тыс. на возведение забора вокруг особняка президента Джо Байдена, следует из данных на портале правительства страны по исполнению государственных контрактов.

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Работы вокруг дома, находящегося в штате Делавэр, должны завершить в июне 2023 года. Возведением займется компания Turnstone Holdings.

Особняк семья Байденов приобрела в 2017 году. Его стоимость, по информации FoxNews, на момент покупки оценивалась в $2,74 млн.

Ранее, 13 августа, член палаты представителей Кэролин Мэлони заявила в интервью The New York Times, что Байден не планирует баллотироваться на второй срок.

Вместе с тем в июне администрация Байдена подтверждала намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

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