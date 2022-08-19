Реконструкция синих мостов стартует в Калуге осенью

В Калуге осенью этого года начнется масштабная реконструкция синих мостов. Об этом городской голова Дмитрий Денисов сообщил 19 августа.

По его словам, реконструкция стартует со строительства параллельного путепровода. Контракт с подрядчиком планируется заключить в середине осени. Таким образом, дорожники приступят к работам уже в этом году.

«При этом, не дожидаясь реконструкции, только что заменили аварийно-изношенное асфальтовое покрытие на новое», — цитирует Денисова газета «Весть».

9 августа сообщалось, что в Калуге на Театральной площади начали ремонт центрального городского фонтана. Рабочие заменят поврежденную плитку по периметру сооружения.