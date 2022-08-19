Движение на внутренней стороне ТТК в районе Велозаводской ограничено из-за ДТП

В Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) ограничили движение в районе улицы Велозаводская из-за аварии. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло ранее в этот день. Столкнулись три автомобиля, из-за чего движение осуществляется по двум полосам из четырех. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, отмечает агентство городских новостей «Москва».

На месте работают оперативные службы города, пишет «Москва 24». Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 19 августа на востоке Москвы две женщины и двухлетняя девочка пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки. Пострадавших госпитализировали.