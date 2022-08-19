Питбуль откусил ухо трехлетнему малышу в Липецке

В Липецке на трехлетнего мальчика напала собака породы питбуль. Инцидент произошел в квартире в присутствии матери ребенка.

Отец малыша рассказал GOROD48, что у него с бывшей гражданской женой двое детей. Младший ребенок после расставания родителей остался жить с матерью. По словам мужчины, после того как он узнал, что сына не приводят в детский сад несколько дней, он отправился с полицией на квартиру бывшей сожительницы и узнал, что сына искусал питбуль ее друзей.

Нападение на мальчика произошло 14 августа. Его госпитализировали. По словам отца ребенка, питбуль оторвал малышу часть уха, искусал руку, шею и спину. Мужчина забрал мальчика из больницы к себе, а теперь планирует лишить бывшую гражданскую жену родительских прав.

Lipetskmedia в пресс-службе УМВД по региону рассказали, что семья состоит на профилактическом учете с марта этого года. Всего у 30-летней женщины трое детей, одна девочка постоянно проживает с отцом. Мать вызвали в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.