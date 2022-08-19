Минобороны России: боевики «Кракена» расстреляли бежавших от боя 100 украинских солдат

Националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), покинувших свои позиции. Об этом 19 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, украинские боевики поступили так для пресечения паники и устрашения.

Он отметил, что перед этим, 14 августа, союзные силы в Харьковской области разгромили подразделения 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Уды.

«Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт», — сказал он.

Также Конашенков рассказал на брифинге, что в результате огневого удара по позициям украинской 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек.

Кроме того, за сутки российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ, уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области.

14 августа пленный командир украинского нацформирования «Кракен» заявил, что считает, что у Украины нет возможности победить российскую армию.

8 августа в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на харьковском направлении. Это произошло в результате уничтожения точечными ударами российских войск пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь, дезертирства наемников.

По данным Минобороны на 19 августа, с начала проведения специальной операции по защите Донбасса уничтожено 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотников, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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