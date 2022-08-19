Эксперт счел фантастикой идею обменивать нефть на изюм

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар 19 августа прокомментировал «Известиям» возможность обмена российской нефти на полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы из Афганистана.

Соответствующая мысль сегодня была озвучена министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи.

Эксперт напомнил, что руководит Афганистаном движение «Талибан», которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и это создает проблемы при реализации экономических проектов.

«[Что касается полезных ископаемых] эти проекты требуют инвестиций, они сопряжены с определенными рисками, и не каждая компания идет на это. Поэтому, когда говорят — бартер нефтепродуктов на полезные ископаемые, — тут возникают сомнения относительно возможности реализации. <…> Мне лично непонятно, выглядит немножко из области фантастики», — сказал Нессар.

15 августа Азизи заявил, что Афганистан планирует закупить у России 1 млн баррелей нефти, допустив при этом, что поставки могут увеличиться. Министр отметил, что Кабул готов предложить собственную продукцию для обмена по бартеру.

В тот же день ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сказала, что Россия может поставлять в Афганистан нефть, однако есть сомнения, что Кабул является надежным партнером.

При этом аналитик выразила мнение, что предложение Азизи «не лишено смысла, если им правильно воспользоваться». Например, подобно тому как в 1990-е годы Запад предложил Ираку гуманитарную программу «Нефть в обмен на продовольствие», Россия могла бы предложить Афганистану похожую программу, только на других условиях: поставщиком нефти будет Россия, а Афганистан в обмен мог бы предложить РФ долю в газопроводе ТАПИ, который должен пройти через страну в Индию. Или же был бы уместен обмен нефти на месторождения каких-либо полезных ископаемых, добавила эксперт.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.