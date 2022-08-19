Мост через реку Каменку полностью перекроют в Находке

Движение по мосту через реку Каменку в Находке (Приморский край) полностью перекроют в сентябре. На переправе проведут реконструкцию.

По данным администрации города, подрядчик выполнил все возможные работы по разборке одной половины моста. Ресурсоснабжающие предприятия имеют доступ к коммуникациям, которые необходимо перенести. На эти работы потребуется до трех месяцев, пишет ИА NakhodkaMedia.

Для ускорения ремонта подрядчик предложил полностью перекрыть движение транспорта до середины декабря 2022 года. За это время рабочие смогут разобрать конструкции со стороны озера Соленого, а также разобрать вторую половину моста. При сохранении существующего графика работ мост будет полностью перекрыт с марта-апреля до конца июня 2023 года.

При перекрытии моста властям требуется организовать работу общественного транспорта. Предполагается, что маршруты будут разделены на две части. Автобусы будут ходить по своим схемам движения на севере и юге, выполняя разворот на Центральной площади и в районе автовокзала. Между площадью и автовокзалом будет организован пешеходный маршрут.