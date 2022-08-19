В Югре сотрудник аэропорта попал под винт самолета Ан-24 и погиб

В городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от повреждений винтом самолета погиб сотрудник наземного обслуживания аэропорта. Об этом 19 августа сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«19 августа в 13:48 (11:48 мск. — Ред.) в аэропорту города Белоярский ХМАО-Югры в ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании Utair агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в аэропорту работает следственно-оперативная группа.

Сургутская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ организовали проверку исполнения законодательства в сфере охраны труда.

Ранее в этот день сообщалось, что несколько человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в американском городе Уотсонвилл, штат Калифорния. Отмечалось, что на место происшествия выехали экстренные службы.