Мужчина пострадал при опрокидывании трактора в Брянской области

В Суражском районе Брянской области в результате опрокидывания трактора пострадал мужчина. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Инцидент произошел 18 августа на улице Заречье в селе Костенич. По предварительным данным, 66-летний водитель трактора Т-25 не справился с управлением, в результате чего техника опрокинулась.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, тракторист получил открытую черепно-мозговую травму. Его доставили в медучреждение.

В апреле этого года в Иркутской области при столкновении «Лады Ларгус» с трактором погиб человек. Спецтехника стояла на обочине, когда в нее на скорости врезалась легковушка. Позже водитель трактора рассказал, что у него закончилось топливо, он бросил машину и ушел в поселок за дизелем.