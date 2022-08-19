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Специалисты не нашли поддельного меда на прилавках Подмосковья

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В Московской области ветеринарные специалисты проконтролировали качество меда, который продается на рынках, ярмарках и в торговых комплексах. Ни одного случая продажи фальсифицированной продукции не зафиксировано, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

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Всего за лето было проведено 441 исследование меда. Во время проверки эксперты оценивали органолептические показатели продукта: цвет, аромат, вкус, консистенцию, кристаллизацию, наличие пыльцы и механических примесей.

В ведомстве интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали, что если в меду обнаруживаются механические примеси, массовая доля воды превышает 19%, а показатели общей кислотности и диастазной активности превышают допустимые значения, мед в продажу не допускают.

Медовый Спас традиционно отметили 14 августа православные христиане. Об истории праздника «Известиям» рассказал священник Александр Волков, настоятель собора Сергия Радонежского в Солнцево. Традиции Медового Спаса появились потому, что именно к этому дню созревает новый мед и начинает активный сбор нового меда, который после приносится в церковь. Люди, которые производили мед, приносили в церковь десятину от своих трудов.

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