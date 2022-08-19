Десять музеев обновят оборудование за счет субсидии в Якутии

В Якутии подвели итоги конкурсного отбора на получение субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев в 2022 году. Финансирование получат 10 учреждений.

Оборудование обновляют в рамках Года культурного наследия народов России. Муниципальные музеи получат возможность закупить виртуальное, экспозиционное, фондовое и климатическое оборудование, обновить витрины и системы продажи билетов, в частности билетов по программе «Пушкинская карта». Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

«Музеи республики обладают богатой историей и уникальными экспозициями. Жители должны посещать музеи, изучать историю, а мы со своей стороны будем заботиться о том, чтобы наши музеи отвечали всем современным требованиям», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Основным условием для участия в конкурсном отборе было софинансирование со стороны муниципального образования.