С мемориального кладбища во Львове уберут останки советских солдат

Власти Львова перезахоронят останки участников Великой Отечественной войны с мемориального кладбища на Марсовом поле, сообщила пресс-служба городского совета 19 августа.

Новым местом захоронения станет улица Мечникова.

«Марсово поле является памяткой истории от 1972 года. Официально считается, что здесь похоронены военные, погибшие во время Второй мировой войны. Однако большая их часть погибла в период с 1944 по 1950 год», — говорится в релизе.

На месте могил, отметили в сообщении, появятся военные захоронения украинских военнослужащих, парк-сквер памяти и мемориальная площадь.

Памятный комплекс на Марсовом поле возле Лычаковского кладбища во Львове открыли в 1944 году. В современном виде он существует с 1974 года.

Ранее, 18 августа, стало известно, что в Латвии снесли и в дальнейшем уничтожат стелу в честь освобождения Риги от немецкой оккупации и один из последних памятников Владимиру Ленину. Также был демонтирован мемориал советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте.

21 июля в Эстонии заявили, что до конца года снесут все памятники советским солдатам. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такое решение является возмутительным, а Эстония борется с собственной историей.

Аналогичные действия происходят и в Польше, где 9 августа снесли памятник красноармейцам.