Французская певица Мирей Матье заявила, что ее отношения с российским президентом Владимиром Путиным отличаются от отношений как просто с лидером страны. Об этом она рассказала в интервью Nice Matin 19 августа.

«Мои отношения с ним отличаются от отношений как просто с главой государства, поскольку он несколько раз меня лично принимал, когда я пела там (в России. — Ред.)», — сказала она.

Певица подчеркнула, что любит русских и украинцев. «Россия — великая страна. Русские любят Францию. И это народ, который остается дорогим моему сердцу», — добавила она.

По ее словам, граждане России на 100% поддерживают главу государства.

Кроме того, Матье призвала к дипломатии и встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В интервью газете Dagens Nyheter 15 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямое общение с российским лидером важно, особенно во время кризиса.

Британская газета The Times 16 мая указала на понимающее отношение к РФ во Франции, приведя в пример социальные сети. По мнению автора статьи, отношение французов к спецоперации по защите Донбасса негативное, однако пользователи соцсетей считают, что начать ее Путина вынудило именно НАТО.

14 мая французский политик Стефан Буффето в статье для издания Boulevard Voltaire назвал европейскую политику по отношению к России «непостижимой оплошностью».