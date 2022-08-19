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В Гидрометцентре спрогнозировали ситуацию со смерчами в Сочи

Вильфанд: неустойчивая погода на юге России будет продолжаться в ближайшие дни
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Фото: ТАСС/Zuma
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В ближайшие дни неустойчивая погода в южных регионах европейской части России будет продолжаться, что характерно для августа, заявил в пятницу, 19 августа, руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Известиями».

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«В течение ближайших дней в южных регионах европейской части России неустойчивая погода будет продолжаться. Нельзя сказать, что это необычная ситуация, так как именно в августе над востоком Черного моря наблюдается максимальное количество смерчеопасных ситуаций. При этом в 97–98% случаев смерчи формируются над морем, быстро проходят небольшое расстояние и распадаются, не выходя на сушу», — объяснил он.

По словам метеоролога, это связано с тем, что именно в августе максимально прогревается поверхность воды и появляется неустойчивость в атмосфере. Вильфанд призвал внимательно слушать прогнозы погоды и следить, когда выпускаются предупреждения об ухудшении погодной ситуации.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила, что 19 августа в городе Сочи возможно формирование смерчей над морем. Отмечается, что природное явление ожидается с утра до конца суток.

23 июля в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. В результате подтопило семь придомовых территорий, два многоквартирных жилых дома и низменные участки дороги А-147. В ряде районов зафиксировали локальные повреждения линий электропередачи. На улице Донской в Сочи женщина погибла во время залпового ливня.

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