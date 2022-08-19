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Разыскиваемый 25 лет за убийство мужчина попался на пьяном вождении

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Фото: МВД РФ
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Мужчина, находившийся 25 лет в федеральном розыске за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, сообщает 19 августа пресс-служба МВД РФ по Республике Адыгея.

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Как указано в пресс-релизе, госавтоинспекторы обратили внимание на то, что задержанный 66-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался скрыться от полиции во время составления административного протокола.

«Продолжая противоправные действия, нетрезвый водитель, используя предмет, внешне схожий с охотничьим ружьем, осуществил выстрел в сторону патрульного автомобиля ГИБДД, после чего совершил наезд на него на личном транспорте. Вскоре мужчину задержали сотрудники уголовного розыска полиции Тахтамукайского района. Дальнейшей проверкой установлено, что нарушитель более 25 лет находился в федеральном розыске за МВД по Республике Северная Осетия — Алания по ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах)», — указано на сайте ведомства.

Мужчина помещен в изолятор. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Ранее, 18 августа, жительница Томской области восемь раз ударила ножом мужчину, сделавшего ей предложение руки и сердца, из-за того, что ей не понравилась настойчивость кавалера. Инцидент произошел в селе Пудовка Кривошеинского района.

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