В Сенате Швейцарии не разрешили стране самостоятельно накладывать санкции

Комиссия по политике безопасности государственного совета (CPS-E) единогласно отвергла вероятность принятия Швейцарией автономных санкций против людей, которые обвиняются в серьезных нарушениях международного права. Об этом говорится в пресс-релизе сената, опубликованном в пятницу, 19 августа.

«До настоящего времени Швейцария не вводила санкции самостоятельно, но в каждом конкретном случае участвовала в санкциях, получивших широкое международное одобрение. По мнению CPS-E, автономная санкционная политика <...> нежелательна. Таким образом, комиссия отклоняет предложение, введенное Национальным советом в рамках поправки к закону об эмбарго», — отмечается в заявлении.

Как подчеркивают сенаторы, благодаря этому санкционная политика государства резко изменится, возникнут трудности с верховенством закона и нейтралитета Швейцарии.

«CPS-E считает, что на нашу страну в будущем может быть оказано давление с целью принятия санкций в отношении тех или иных юридических или физических лиц», — подчеркивает комиссия в документе.

Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России. Впрочем, в самой стране не все это поддерживают. Так, например, 12 августа депутат национального совета федерального собрания Швейцарии Селин Амодрю заявила, что страна фактически отказалась от своего нейтрального статуса после присоединения к антироссийским санкциям, которые ввел Запад.

Аналогичного мнения придерживаются и в Москве. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила статус нейтрального государства после присоединения к санкциям против России, а поэтому не имеет права представлять украинские интересы на территории РФ.

10 августа Берн и Киев пришли к соглашению, согласно которому Швейцария будет представлять интересы Украины в России. Для вступления данных договоренностей в силу Москва должна дать свое согласие, добавили в ведомстве.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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