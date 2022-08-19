Реклама
Прямой эфир
Общество
Залповый ливень накрыл Симферополь
Мир
Армия Китая направила к Тайваню 17 самолетов и шесть военных кораблей
Мир
В ФРГ заявили об отсутствии планов по скорому запуску «Северного потока – 2»
Мир
ВС РФ перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Происшествия
Площадь природных пожаров в России достигла почти 5 млн га
Общество
В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар
Мир
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Экономика
Курс евро впервые с 25 июля опустился ниже 59 рублей
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций

Короткое замыкание на ЛЭП привело к крупному пожару под Саратовом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Названа причина крупного пожара в селе Малый Узень Саратовской области. К возгоранию привело короткое замыкание на ЛЭП. Обошлось без пострадавших.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное ГУ МЧС, накануне, 18 августа, около 18 часов произошло замыкание электропровода на линии электропередач, из-за чего загорелась трава.

После этого огонь перекинулся на надворные деревянные постройки и крышу жилого дома. Возникла угроза перехода огня на соседние жилые дома.

Тушить пожар спасателям помогали местные фермеры, они пригнали два трактора с бочкой с водой. Площадь пожара составила около 400 кв. м.

По словам и.о. главы Питерского района Дмитрия Живайкина, сгорел дом бывшей учительницы местной школы. Ей окажут материальную поддержку и помогут восстановить жилище.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что ветер может принести запах гари в Москву в выходные, 20 и 21 августа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022