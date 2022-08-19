Короткое замыкание на ЛЭП привело к крупному пожару под Саратовом

Названа причина крупного пожара в селе Малый Узень Саратовской области. К возгоранию привело короткое замыкание на ЛЭП. Обошлось без пострадавших.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное ГУ МЧС, накануне, 18 августа, около 18 часов произошло замыкание электропровода на линии электропередач, из-за чего загорелась трава.

После этого огонь перекинулся на надворные деревянные постройки и крышу жилого дома. Возникла угроза перехода огня на соседние жилые дома.

Тушить пожар спасателям помогали местные фермеры, они пригнали два трактора с бочкой с водой. Площадь пожара составила около 400 кв. м.

По словам и.о. главы Питерского района Дмитрия Живайкина, сгорел дом бывшей учительницы местной школы. Ей окажут материальную поддержку и помогут восстановить жилище.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что ветер может принести запах гари в Москву в выходные, 20 и 21 августа.