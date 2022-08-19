Диетолог назвал способ побороть тягу к сладкому

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как побороть тягу к сладкому.

В беседе с ИА «Ура.ру» в пятницу, 19 августа, специалист отметил, что для того, чтобы победить тягу к сладкому, не стоит есть его вместо еды. Выбирать лучше более полезные варианты, например, добавлять в рацион сухофрукты или ягоды.

«Самый простой прием — это есть сладкое после еды, а не вместо еды. Сладкое как награда. Второй прием тоже очень простой и понятный. Из сладких продуктов выбирать менее вредный или более полезный», — рассказал Гинзбург.

По словам диетолога, также в борьбе с тягой к сладкому важен психологический фактор. Во-первых, следует осознавать, что эта проблема решаема, а во-вторых, преодоление тяги к сладкому не предполагает полного отказа от него, просто следует стараться есть его меньше, пишет RT.

Гинзбург также напомнил о существовании растительных сахарозаменителей.

16 августа исследователи из Института молекулярной медицины имени Жоао Лобо Антунеса в Лиссабоне (Португалия) выяснили полезное свойство сахара. Так, установлено, что резидентные лимфоциты — иммунные клетки, находящиеся в кишечнике, используют сахар в качестве источника энергии, а значит во время инфекции доступность сахара в кишечнике необходима для иммунного ответа и более быстрого выздоровления. Таким образом, ученые пришли к выводу, что для здоровья очень важна сбалансированная диета, включающая все продукты, в том числе и содержащие сахар, поэтому полностью отказываться от него не следует, сообщает «Ридус».

10 августа психолог Илья Шабшин в беседе с «Известиями» назвал способы избавиться от привычки есть сладкое. По его словам, чаще всего люди заедают сладким дискомфорт, нужно осознать причину такого состояния и заменить привычку на более полезную. Среди причин дискомфорта специалист выделил одиночество, стресс, усталость и обиду, пишет сайт aif.ru.

Ранее в августе врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказала, что тем, кто борется с лишними килограммами, можно включать в рацион крыжовник, при этом лучше обратить внимание на зеленые сорта. В них содержится меньше природных сахаров, чем в красных или темных.

В апреле Михаил Гинзбург рассказал, что фастфуд и жирная пища, красное мясо, кондитерские изделия могут вызвать развитие нескольких видов рака. Как отметил специалист, в основном с продуктами связан рак толстой кишки, рак предстательной железы, рак груди, рак тела матки у женщин, пишет НСН. Вызывают воспаление и повышение уровня глюкозы любые кондитерские изделия и так называемые быстрые углеводы.

В феврале диетолог Юлия Пигарева рассказала, что сладости не относятся к категории полезной пищи, однако и их употребление можно сделать менее вредным. По ее словам, сохранить контроль над потреблением поможет выбор правильного времени для десерта, отмечает телеканал «Звезда». Употреблять десерт следует после обычной еды, а не вместо, кроме того, так человек съест меньше сладкого, поскольку будет сыт. По мнению эксперта, перед десертом следует есть пищу с высоким содержанием белка, сопровождая ее овощным гарниром.