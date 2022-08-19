Отопительный сезон стартовал в пяти районах Якутии

Отопительный сезон начался в пяти арктических районах Якутии. Все котельные работают в штатном режиме и имеют достаточный запас топлива.

Коммунальщики запустили теплоисточники в Нижнеколымском улусе. Отопление подают котельные в селах Андрюшкино, Походск и Колымское, а также поселках Черский и Зеленый Мыс. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Специалисты Нижнеколымского филиала обновили котловое оборудование в Андрюшкино, а также реконструировали тепловые сети протяженностью 2,2 км. Во время навигационного периода из Зырянки в Нижнеколымский район перевезен необходимый запас угля.

Ранее отопительный сезон стартовал в Алаиховском, Анабарском и Булунском районах. Кроме того, в начале августа началась подача отопления в Верхоянском районе, который пострадал от паводка. Более раннее включение отопления связано с необходимостью просушки зданий.