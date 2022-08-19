Армия Китая направила к Тайваню 17 самолетов и шесть военных кораблей

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 17 самолетов и шести военных кораблей китайской армии. Об этом заявили в тайваньском минобороны.

«По состоянию на 17:00 (12:00 мск. — Ред.) 19 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 17 самолетов и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — говорится в сводке оборонного ведомства острова.

Уточняется, что восемь самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, в том числе четыре истребителя-бомбардировщика JH-7, два истребителя Су-30 и два J-11.

По информации ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям, в том числе поставками оружия.

2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

8 августа издание The New Arab со ссылкой на источник в армии Тайваня сообщило, что вооруженные силы острова намерены провести военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, имитирующие защиту от вторжения.

10 августа официальный представитель восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И отчитался об успешном выполнении поставленных задач у берегов Тайваня.

14 августа на Тайвань прилетела делегация конгресса США , где на следующий день встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь.