Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: даты, риски, позиция России и Украины

В течение последних недель в центре внимания мировой общественности остается Запорожская АЭС — ядерный объект в зоне боевых действий. Несмотря на то что станция еще в марте перешла под контроль Вооруженных сил РФ, угроза провокации со стороны Киева остается более чем реальной. Ежедневно Россия и союзные войска отражают удары по станции, а ООН тем временем требует полной демилитаризации объекта для визита на его территорию специалистов Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ). Как развивается ситуация и когда специалисты прибудут на АЭС — в материале «Известий».

Почему Запорожская АЭС находится в опасности

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной станцией. На объекте находятся шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Реактор содержит в себе огромное количество высокоактивных радионуклидов. Эксперты сходятся во мнении, что попадание снарядов в ядерный объект может привести к серьезной техногенной катастрофе. В частности, при попадании в системы может произойти выброс радиоактивности в окружающую среду и ее трансграничный перенос. Таким образом, защита станции — вопрос, которым озабочены не только участники украинского кризиса, но и множество стран мира.

При этом систематические обстрелы станции уже привели к локальной аварии. 18 июля украинские дроны-камикадзе начали бомбардировку Запорожской АЭС, в результате чего в административном здании вспыхнуло пламя. Пострадали 11 сотрудников объекта.

Кроме того, 7 августа в результате обстрела объекта из реактивной системы залпового огня «Град» со стороны Украины были повреждены административные постройки в районе сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.

В Совете Безопасности ООН и МАГАТЭ непрерывно заявляют о необходимости организации выезда специалистов агентства на территорию АЭС. Сейчас на повестке дня стоит вопрос обеспечения безопасности экспертов.

Почему Россия против демилитаризации Запорожской АЭС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 18 августа призвал демилитаризовать зону Запорожской АЭС. За это выступил и Госдепартамент США. Такое решение означало бы, что российские военные и техника должны покинуть территорию объекта.

Однако Россия пойти на это не готова. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности предупредил, что демилитаризация зоны АЭС сделает эту территорию еще более опасной, поскольку объект будет уязвим для любых провокаций со стороны Киева. Оставить станцию без охраны — значит развязать украинским военным руки.

Кроме того, РФ не может гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ, если эксперты отправятся к АЭС через территории, подконтрольные Киеву. Именно об этом договорились Гуттериш и президент Украины Владимир Зеленский. О размещении миротворцев ООН на территории АЭС речи не идет.

Когда состоится визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В мае-июне подготовка визита шла полным ходом. Поездка должна была состояться со дня на день, но, как рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, ООН в последний момент заблокировала выезд инспекторов. Объяснения причин от объединения не последовало.

Теперь же визит миссии МАГАТЭ может состояться в первых числах сентября, предположил Ульянов. С Москвой и Киевом ведется проработка технических деталей визита. В ООН заявили о готовности обеспечить логистику и безопасность поездки инспекторов, если удастся согласовать этот вопрос с Украиной и Россией. О других деталях речи пока не идет.