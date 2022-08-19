Реклама
Прямой эфир
Общество
Залповый ливень накрыл Симферополь
Мир
Армия Китая направила к Тайваню 17 самолетов и шесть военных кораблей
Мир
В ФРГ заявили об отсутствии планов по скорому запуску «Северного потока – 2»
Мир
ВС РФ перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Происшествия
Площадь природных пожаров в России достигла почти 5 млн га
Общество
В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар
Мир
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Экономика
Курс евро впервые с 25 июля опустился ниже 59 рублей
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций

Эйфелеву башню покрасят в 20-й раз за €84 млн

0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около €84 млн планируется потратить на покраску Эйфелевой башни в Париже. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил президент Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартан в эфире радиостанции RMC.

Арт-безумие Парижа: пионерки, одалиски и Мата Хари
Какими предстали русские художницы-авангардистки на выставке в Люксембургском музее

«Мы планируем покрасить ее в 20-й раз. Нужно будет убрать старые слои краски, прежде чем нанести новый. Мы инвестируем около €84 млн в процесс покраски», — заявил Мартан, отметив, что подобное обновление башни станет самой масштабной работой такого рода.

По словам президента SETE, чтобы избежать появления ржавчины, объект необходимо красить каждые семь-восемь лет. Также он добавил, что сейчас башня находится в надлежащем состоянии, она надежна и «не собирается падать».

4 июля сообщалось, что СМИ узнали о необходимости капитального ремонта Эйфелевой башни. Уточнялось, что к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году, башню перекрасят, хотя эксперты настаивают на полной разборке сооружения и его ремонте. Перекраска только усугубляет коррозию, предположили специалисты.

Железная башня высотой 324 м и весом 7,3 тыс. т была построена для Всемирной выставки 1889 года. Предполагалось, что ее демонтируют через 20 лет. Эйфель, чья компания спроектировала и построила памятник, говорил, что выявление и прекращение распространения ржавчины были самыми большими проблемами для долговечности конструкции, и предположил, что ее нужно будет красить каждые семь лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022