Эйфелеву башню покрасят в 20-й раз за €84 млн

Около €84 млн планируется потратить на покраску Эйфелевой башни в Париже. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил президент Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартан в эфире радиостанции RMC.

«Мы планируем покрасить ее в 20-й раз. Нужно будет убрать старые слои краски, прежде чем нанести новый. Мы инвестируем около €84 млн в процесс покраски», — заявил Мартан, отметив, что подобное обновление башни станет самой масштабной работой такого рода.

По словам президента SETE, чтобы избежать появления ржавчины, объект необходимо красить каждые семь-восемь лет. Также он добавил, что сейчас башня находится в надлежащем состоянии, она надежна и «не собирается падать».

4 июля сообщалось, что СМИ узнали о необходимости капитального ремонта Эйфелевой башни. Уточнялось, что к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году, башню перекрасят, хотя эксперты настаивают на полной разборке сооружения и его ремонте. Перекраска только усугубляет коррозию, предположили специалисты.

Железная башня высотой 324 м и весом 7,3 тыс. т была построена для Всемирной выставки 1889 года. Предполагалось, что ее демонтируют через 20 лет. Эйфель, чья компания спроектировала и построила памятник, говорил, что выявление и прекращение распространения ржавчины были самыми большими проблемами для долговечности конструкции, и предположил, что ее нужно будет красить каждые семь лет.