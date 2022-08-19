Слова президента России Владимира Путина о том, что Вашингтон хочет затянуть конфликт на Украине, могут быть правдой, заявил ветеран военно-морских сил США, журналист Шон Спунтс в беседе с Newsweek, опубликованной 19 августа.

Спунтс предположил, что лидер США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский преследуют разные политические цели: если Украина стремится скорее завершить конфликт, то Вашингтон специально затягивает его в надежде привести к краху Россию, считает ветеран. Подтверждая это, он напомнил о заявленных намерениях Байдена по унижению РФ, которая, по мнению политика, больше «никогда не должна угрожать соседям».

Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине 16 августа. По его словам, Западу нужны конфликты для удержания гегемонии.

Аналогичным образом Вашингтон действует в Азии, Африке и Латинской Америке, подчеркнул Путин.

6 июня в материале китайского издания Global Times отмечалось, что конфликт на Украине показал эгоистичность США и их международной политики. В частности, журналисты прокомментировали решение Байдена направить Киеву «более продвинутые ракетные системы и боеприпасы». По мнению авторов статьи, таким образом Вашингтон хочет затянуть конфликт на Украине.

До этого, 5 мая, евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

По ее словам, некоторые представители США хотят, чтобы в некоторых странах, например в Германии, обанкротились сразу целые отрасли.