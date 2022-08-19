Кулеба сравнил политиков Германии с наркоманами из-за призывов запустить СП-2

Глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что предложения немецких политиков ненадолго запустить работу газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) иррациональны и напоминают поведение наркоманов. Об этом дипломат написал 19 августа в своем аккаунте в Twitter.

«Призывы некоторых немецких политиков запустить «Северный поток – 2» ненадолго, а затем закрыть, иррациональны. Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: «Только последний раз!» — указал он.

Ранее 19 августа заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки выступил за запуск газопровода СП-2 на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране. Кубикки отметил, что ФРГ нужно скорее запустить газопровод, чтобы заполнить хранилища на зиму. Политик считает, что у страны нет веских причин этого не делать.

Ранее, 17 августа, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал запуск трубопровода СП-2 спасением для экономики Германии.

Тогда же сенатор Владимир Джабаров допустил запуск «Северного потока – 2» до конца 2022 года. По его словам, Россия не имеет ничего против возобновления экономических связей с ФРГ, и развитие ситуации уже будет зависеть не от политики, а от резко упавшего уровня жизни немцев.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в Россию.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.