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Политолог назвал препятствия для признания РФ страной — спонсором терроризма в США

Политолог Дудаков назвал препятствие для признания США России спонсором терроризма
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в США все заявления о перспективе признания России страной — спонсором терроризма озвучиваются популистами. Политолог подчеркнул, что главным препятствием для подобного шага со стороны Вашингтона является риск полной заморозки отношений с Москвой.

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В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 19 августа, Дудаков предположил, что это, как опасается Госдеп, сорвет сделку по вывозу украинского зерна и станет ответной реакцией Москвы и «будет однозначно воспринято как недружественный шаг».

«Мы будем действовать в парадигме, что любые соглашения с Западом не имеют никакой ценности, и в теории можем разорвать договоренности по зерну — такая логика у Госдепартамента», — пояснил он.

Сейчас США считают государствами-спонсорами терроризма четыре страны — Иран, Кубу, Сирию и КНДР, пишет REGNUM. В разное время из списка исключали Ирак, Ливию, Южный Йемен, Судан, а также на некоторое время из него выбывала Северная Корея.

В США предлагают признать РФ спонсором терроризма не только из-за спецоперации по защите Донбасса. Ранее американские сенаторы представили соответствующую резолюцию, в которой упоминалась чеченская война и поддержка сирийского правительства. Документ при этом обязательного характера не имеет.

По мнению Дудакова, если такое решение примут, то последуют новые секторальные санкции в отношении России, «которые полностью попытаются закрыть ее экономику от западного мира». Кроме того, будет ограничение на выдачу любых виз США для россиян.

11 августа сейм Латвии признал РФ спонсором терроризма, напоминает сайт kp.ru. По мнению Дудакова, решение Риги не так значимо, как аналогичный шаг США, поскольку «Россия и США — это две большие державы с крупнейшими ядерными запасами в мире, поэтому здесь ставки будут выше».

Американист высказал мнение, что в ближайшее время мало шансов, что США признают Россию спонсором терроризма, но всё может измениться в зависимости от развития ситуации на Украине.

«Если она выйдет за пределы Украины, я допускаю, что Россию могут признать спонсором терроризма. То есть если мы увидим прямое столкновение НАТО и России», — пояснил политолог.

Ранее 19 августа газета Politicо сообщила, что Госдепартамент США предупредил конгресс о проблемах в случае признания России спонсором терроризма. Отмечается, что Госдеп опасается, что включение России в список государств — спонсоров терроризма поставит под угрозу сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты, отмечает телеканал «Звезда».

Кроме того, отмечало издание, станет сложнее поддерживать работу в контексте ядерных материалов, сообщает телеканал «360».

14 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова уже предупреждала, что признание России спонсором терроризма приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, российская сторона неоднократно предупреждала о разрыве двусторонних отношений в случае такого шага, пишет RT.

В конце июля на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США проверяют действия РФ на Украине на соответствие критериям «государства — спонсора терроризма», но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, пишет НСН.

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