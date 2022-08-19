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Эксперт объяснил опасность звонков с подменных номеров

Эксперт Кусков: подменные номера могут использоваться при организации терактов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подменные номера могут использоваться для противоправных действий, например при организации террористического акта, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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Так он прокомментировал «Известиям» новость о том, что в России впервые оштрафовали оператора мобильной связи за пропуск звонка с подменного номера из-за рубежа. Штраф в размере 1 млн рублей выписали компании «Оранж Бизнес Сервисез».

«Как правило, такие номера используют для противоправных действий, чтобы не определили исходящую точку. Это может быть какой-то злой умысел, как, например, теракт, либо используется для каких-то коммерческих целей. Компания «Оранж» работает в России, у них есть свое представительство, поэтому вполне вероятно, что они заплатят штраф», — объяснил эксперт.

О том, что «Оранж Бизнес Сервисез» оштрафовали за пропуск звонка с подменного номера 19 августа сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. Ведомство составило в отношении компании протокол по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ из-за пропуска в свою сеть трафика от иностранного оператора при совершении вызова с использованием технологии подменного номера.

В январе сообщалось о планах подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) создать технологию, которая сделает невозможным использование подменных номеров. Как отмечали эксперты, необходимость инициативы обусловлена тем, что есть небольшие операторы связи, которые намеренно не запрещают подмену номеров или даже предоставляют такие услуги.

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