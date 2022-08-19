В НАТО признали Румынию самым слабым местом альянса

Черноморское побережье Румынии стало самым слабым местом НАТО, поэтому сейчас альянс стремится укрепить его рубежи. Об этом сообщает 19 августа Bloomberg.

По мнению западных аналитиков, Черное море служит для России воротами к Средиземноморью, а также является важным пунктом для проецирования влияния на страны Ближнего Востока и Африки. НАТО же считает, что для сдерживания России важно укреплять рубежи на восточной границе альянса.

Сегодня в стране строится несколько баз НАТО для Болгарии, Венгрии, Словакии и самой Румынии. Эти базы в случае полного развертывания смогут разместить еще одну полноценную мотострелковую бригаду численностью до 5 тыс. человек.

По данным агентства, затраты на строительство объектов инфраструктуры НАТО составят не менее $12,2 млрд. Дороже всего обойдется зенитно-ракетная батарея с установками Patriot.

12 августа американское представительство в Североатлантическом альянсе сообщило о переброске на восточный фланг НАТО элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что около 2,4 тыс. солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине. Она отметила, что альянсу нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.