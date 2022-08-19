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В НАТО признали Румынию самым слабым местом альянса

Bloomberg: Румыния стала самым слабым местом НАТО на восточной границе альянса
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Черноморское побережье Румынии стало самым слабым местом НАТО, поэтому сейчас альянс стремится укрепить его рубежи. Об этом сообщает 19 августа Bloomberg.

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По мнению западных аналитиков, Черное море служит для России воротами к Средиземноморью, а также является важным пунктом для проецирования влияния на страны Ближнего Востока и Африки. НАТО же считает, что для сдерживания России важно укреплять рубежи на восточной границе альянса.

Сегодня в стране строится несколько баз НАТО для Болгарии, Венгрии, Словакии и самой Румынии. Эти базы в случае полного развертывания смогут разместить еще одну полноценную мотострелковую бригаду численностью до 5 тыс. человек.

По данным агентства, затраты на строительство объектов инфраструктуры НАТО составят не менее $12,2 млрд. Дороже всего обойдется зенитно-ракетная батарея с установками Patriot.

12 августа американское представительство в Североатлантическом альянсе сообщило о переброске на восточный фланг НАТО элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что около 2,4 тыс. солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине. Она отметила, что альянсу нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

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