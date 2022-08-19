Гастроэнтеролог назвала противопоказания для употребления капусты

Свежая белокочанная капуста противопоказана при болезнях желудочно-кишечного тракта. Об этом в пятницу, 19 августа, заявила гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.

Она пояснила, что употребление сырой капусты может спровоцировать проблемы с пищеварением у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Высокое содержание клетчатки может привести к обострению этих заболеваний <...> В свежем виде капустой не стоит кормить и маленьких детей: для них это слишком тяжелая пища. До трех лет давать ее детям стоит исключительно в тушеном виде или в составе супов и рагу», — рассказала она «Газете.Ru».

Также лучше не употреблять сырую капусту людям с воспалением поджелудочной железы. По словам гастроэнтеролога, в этом случае лучше есть овощ в вареном или тушеном виде.

Днем ранее руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман назвала лечебное свойство квашеной капусты. По ее словам, в квашеной капусте образуются натуральные пробиотики, которые полезны для бактериального сообщества кишечника. Кроме того, квашеная капуста также содержит клетчатку и воду, которые помогают предотвратить запоры и поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.

27 июня диетолог Елена Соломатина рассказала, что квашеную капусту не стоит разогревать в микроволновой печи. Это уничтожит содержащиеся в ней полезные бактерии.