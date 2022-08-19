В Подмосковье ликвидированы пять из девяти очагов лесных пожаров

В Московской области ликвидированы пять из девяти очагов лесных пожаров, сообщил 19 августа начальник ГУ МЧС РФ по региону Сергей Полетыкин в эфире телеканала «Россия-24».

«На настоящий момент у нас с утра было девять очагов возгорания, из них пять уже ликвидированы полностью, средняя площадь возгорания составляет где-то 0,4 га, два локализованы и один еще работаем. <…> Очаг находится в Волоколамске, площадь у нас 0,2 га, я думаю, что в ближайшие минуты локализация будет дана, максимум полчаса. Угрозы какой-то населенным пунктам нет», — рассказал он.

Полетыкин добавил, что в некоторых районах Московской области уровень пожарной опасности повышается до пятого. В большей части регионов продолжает сохраняться четвертый уровень пожарной угрозы.

Начальник главка рассказал, что сейчас осуществляется мониторинг пожаров по четырем направлениям: пеший мониторинг, авиационный мониторинг, видеонаблюдение на вышках сотовой связи и космический мониторинг. Полетыкин уточнил, что сейчас в столице действуют стационарные и мобильные лаборатории, анализирующие воздух на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. На данный момент таких превышений не выявлено.

Ранее 19 августа пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщило о том, что специалистам удалось ликвидировать три очага лесного пожара в регионе. Накануне сообщалось, что площадь пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась вдвое. На тушении было задействовано более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

Тогда же врио губернатора региона Павел Малков заявил, что существенная помощь в тушении пожаров оказывается правительством Москвы. Дополнительные силы также прибыли из Московской области.

Глава МЧС России Александр Куренков 18 августа лично прибыл в регион для оценки ситуации. По его словам, в настоящий момент пожар не несет в себе угрозы близлежащим населенным пунктам. Однако погодные условия значительно осложняют тушение, поэтому тактические мероприятия продолжаются и в ночное время.

По поручению Куренкова на тушение пожаров были дополнительно направлены самолет амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области добрался до северных районов Москвы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер сохранится еще двое суток.