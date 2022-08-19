Политолог Миршаймер высказался о возможности вмешательства США в конфликт на Украине

Ситуация, которая сложилась вокруг российской спецоперации на Украине, может обернуться тем, что США придется вмешаться в течение конфликта. Об этом написал 17 августа профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs.

По мнению эксперта, существуют несколько вариантов сценария американского вмешательства. Так, по одному из них, если ситуация между Россией и Украиной не разрешится в течение года, Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине, полагает автор.

Однако наиболее вероятным считается сценарий вмешательства США, по мнению Миршаймера, если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу. Так как администрация президента США Джо Байдена не может допустить такого исхода, то Соединенные Штаты могут предпринять попытку совершить перелом в ситуации и принять непосредственное участие в боевых действиях.

Окончательный же сценарий вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию. Как резюмирует политолог, Вашингтон, может оказаться втянутым в военный конфликт помимо своей воли ввиду непредвиденного события, которое может развиваться по восходящей спирали.

16 августа политический обозреватель Даг Бэндоу указал, что попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена на получение собственной выгоды и не имеет под собой оснований. Как он отмечает, украинский лидер безуспешно подталкивает страны Запада к активному военному вмешательству в конфликт. По его мнению, политические требования Зеленского перешли границы любого суверенного государства.

В свою очередь 10 августа бывший сотрудник предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа, журналист Стив Кортес заявил, что Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, поэтому Запад начинает от него уставать. Журналист пришел к выводу, что Украина не затрагивает жизненно важных национальных интересов США, а американское вмешательство лишь навредило всем участникам конфликта. Вашингтон должен настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации, а не направлять на Украину оружие и деньги, потому что «это просто не наша борьба, и Зеленский, черт возьми, не наш боец», добавил Кортес.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.