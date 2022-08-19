Опубликована расширенная деловая программа VII Восточного экономического форума

На официальном сайте Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликована расширенная деловая программа. Мероприятие состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Главная тема Форума в этом году — «На пути к многополярному миру».

«Восточный экономический форум стал одним из ключевых инструментов развития российского Дальнего Востока, визитной карточкой макрорегиона. На площадке Форума ежегодно принимаются решения, имеющие большое значение как для России, так и для стран АТР, разрабатываются новые инструменты развития, заключаются знаковые инвестиционные контракты. Уверен, что VII Восточный экономический форум станет яркой страницей в истории развития дальневосточных территорий и будет способствовать их всестороннему развитию», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на шесть тематических блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности». Ключевым мероприятием программы Форума станет пленарное заседание.

«Деловая программа Восточного экономического форума подготовлена с учетом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики. Всё это, безусловно, привлекает и тех, кто давно ведет свой бизнес на Дальнем Востоке, и потенциальных инвесторов региона. Уверен, дискуссии на площадке Форума будут способствовать развитию Дальневосточного федерального округа и дадут старт новым перспективным проектам», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

В рамках блока деловой программы «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» состоятся сессии, посвященные будущему международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание будет уделено импортозамещению и его перспективам. В программе запланированы бизнес-диалоги «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – Монголия», «Россия – АСЕАН». Кроме того, состоятся заседание делового совета по развитию Дальнего Востока Российской Федерации и северо-восточных провинций Китайской Народной Республики и заседание Арктического экономического совета (АЭС). Также в рамках блока пройдет сессия международного дискуссионного клуба «Валдай».

На мероприятиях трека «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей» будет обсуждаться будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, переработки нефти и газа, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других. Кроме того, сессии этого блока будут посвящены вопросам развития эффективной энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестке и другим темам. Участники Форума обсудят и одно из стратегических направлений государственной политики — развитие внутреннего и въездного туризма.

Дискуссии направления деловой программы «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» будут посвящены банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий. Отдельное внимание предполагается уделить первым итогам и перспективам программы «Дальневосточная концессия». Участники обсудят и антикризисные меры для стабилизации социально-экономической ситуации в регионах Российской Федерации.

Блок «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» объединит дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, СМП, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность. Особое место займет обсуждение бесшовного транспортного и логистического пространства Большой Евразии.

Темы сессий трека «Создаем новое качество жизни для людей» — вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры. Участники мероприятий в рамках этого направления обсудят вопросы развития дальневосточных городов, строительного комплекса, а также поговорят о жизни коренных малочисленных народов регионов Дальнего Востока и о том, как вернуть на книжные полки российских авторов. Отдельное место в программе займет дискуссия об итогах пяти лет программы «Дальневосточный гектар».

Кроме того, на полях ВЭФ состоится заседание Высшего горного совета, в рамках которого будут рассмотрены задачи горной отрасли в реализации стратегических направлений социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики, а также вопросы опережающего кадрового обеспечения, развития морской горной отрасли и перспективы деятельности предприятий минерально-сырьевого кластера Дальневосточного региона в современных условиях.

Наконец, направление деловой программы ВЭФ-2022 «Патриотизм на смену толерантности» объединит талантливую молодежь — студентов и даже школьников, которые поговорят о будущем России, обсудят развитие молодежных экологических инициатив и массовую подготовку кадров для освоения новых компетенций для развития будущей экономики страны.

В первый день ВЭФ, 5 сентября, состоится II Международный форум по сохранению тигра, главная цель которого — привлечение внимания международного сообщества к проблеме сохранения тигра, а также содействие в поиске идей и решений по реализации финансовых и технических вопросов, связанных с этой проблемой.

Помимо деловой программы, для гостей и участников ВЭФ-2022 будет по традиции подготовлена богатая спортивная и культурная программа. Впервые на Форуме пройдет фестиваль культуры «Владивостокские сезоны». Культурный марафон с участием ведущих российских учреждений культуры, исполнителей и творческих коллективов объединит десятки мероприятий и напомнит миру о гуманитарной роли искусства и культуры.

Кроме того, все дни Форума на набережной бухты Аякс на острове Русский будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». Посетители смогут ознакомиться с самобытной культурой и инвестиционным потенциалом всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа.