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Hennessey представила самый быстрый и мощный родстер в мире

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Фото: commons.wikimedia.org
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Компания Hennessey Special Vehicles, американский производитель гиперкаров, представила в Калифорнии родстер Venom F5 в преддверии мирового дебюта модели. На своем официальном сайте производитель отметил, что Venom F5 является логичным продолжением модели Venom F5 Coupe, которая была показана в 2021 году.

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Venom F5 приводит в движение двигатель Hennessey V8 Fury с двойным турбонаддувом мощностью 1817 л.с. Заднеприводный родстер оснащается автоматической коробкой передач. Гиперкар способен разогнаться до 300 миль в час (482 км/ч).

Наиболее заметной деталью является крыша гиперкара. В отличие от купе F5, она изготовлена из жесткого композитного углеродного волокна. Крыша крепится четырьмя быстросъемными болтами и парой высокопрочных защелок, чтобы успешно противодействовать возможностям ускорения машины, а также аэродинамическим силам на экстремальных скоростях.

Другая изюминка модели кроется в смотровом окне двигателя, которое выполнено из закаленного стекла. Эта панель в центре задней крышки мотора дает рассмотреть двигатель Fury V8.

Родстер Venom F5 будет производиться в Техасе небольшим тиражом 30 единиц. Производство гиперкара начнется в конце 2022 года. Компания Hennessey Special Vehicles оценила новый родстер Venom F5 в $3 млн (примерно 177 759 000 рублей).

10 августа Новозеландская автокомпания Rodin Cars представила для трековых гонок модель FZERO. Фирма намерена построить 27 экземпляров, первые появятся в 2023 году. Автомобиль приводится в движение четырехлитровым V10 мощностью 1159 л.с. Машина сконструирована так, чтобы проезжать круг быстрее, чем гонщик Гран-при «Формулы-1». Гиперкар способен разогнаться до 360 км/ч.

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