Боксер Дрозд поделился ожиданиями от боя Гассиева и Уэлча

Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд поделился 19 августа своими ожиданиями перед поединком россиянина Мурата Гассиева против американца Карлоуса Уэлча.

Дрозд считает, что Гассиев должен довести бой до победы. Среди его преимуществ — отличные физические данные, а также мастерство.

«Уэлч, по-моему, не очень высокий для супертяжелого веса. Мурат его повыше, и он в принципе со своим ростом с ребятами очень хорошо любит справляться. Рисунок боя должен быть классический в исполнении Мурата Гассиева. Посмотреть, пощупать, ударить левой сбоку и правой прямой. И всё», — отметил Дрозд в беседе с «Известиями».

Боксер добавил, что, по его мнению, противник Гассиева приедет сражаться по-настоящему и будет стараться победить.

18 августа российский боксер Денис Лебедев заявил об уверенности в победе Гассиева в бою против Уэлча. По словам Лебедева, Гассиеву нужно забыть про все хлопоты и заботы, которые у него были, и нацелиться только на бокс.

В тот же день депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил об огромном потенциале Гассиева в супертяжелом весе. Он также напомнил россиянину, чтобы он был внимательнее с хитрыми соперниками.

26 августа зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Сербии, где состоится крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.