Цены производителей в Германии выросли на рекордные 37%

Цены производителей в Германии в июле выросли на 37,2% в годовом выражении. Об этом 19 августа сообщило федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Этот показатель является рекордным за всё время наблюдений с 1949 года. В июне рост цен составил 32,7%, в мае — 33,6%.

За месяц цены производителей выросли на 5,3%. Это также является рекордом для статистики.

Весомый вклад в рост цен внесли энергоносители, стоимость которых выросла на 105%. Без ее учета цены производителей поднялись на 14,6% в годовом выражении.

18 августа было объявлено, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась до рекордных 8,9% в июле после 8,6% в июне. Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1%, однако в июне этот показатель был на уровне 0,8%.

Ранее в этот же день стало известно, что годовая инфляция в Австрии побила рекорд 1975 года и составила 9,3%. В Великобритании показатель ускорился до 10,1%, показав отметку 1982 года, а в Болгарии — до 17,3%.

15 августа глава германской Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что осенью в ФРГ пройдут протесты из-за роста цен на энергоносители и растущей инфляции. По его словам, миллионы домохозяйств столкнутся с проблемами из-за оплаты отопления.

Также 6 августа телеканал ARD сообщил, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.