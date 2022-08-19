Автовокзал в Ростове-на-Дону перенесут

В Ростове-на-Дону планируют перенести главный городской автовокзал. Не исключено, что его разместят на территории закрытых аксайских рынков. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Впрочем, по его словам, точное место для автовокзала пока не выбрали. Рассматривается несколько площадок, в том числе территория старого аэровокзала, откуда просто выезжать в любом направлении.

Градоначальник объяснил, что каждый день на вокзал прибывает порядка 500 автобусов. Они двигаются через центр города, что является дополнительной нагрузкой на транспортную систему.

RostovGazeta напоминает, что аксайские рынки закрыли в апреле 2021 года из-за выявленных нарушений. Тогда же было принято решение о закрытии в Ростове-на-Дону городского радиорынка.