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Росгвардия обнаружила в Лисичанске схрон оружия националистов

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Фото: Росгвардия
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Военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон с оружием националистов в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 19 августа, заявили в пресс-службе ведомства.

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В схроне находилось 13 выстрелов ПГ-7, 36 гранат ВОГ-25 и 450 патронов.

«Кроме того, при проведении специальных адресных проверок росгвардейцы нашли гранатомет РПГ-22, три гранатомета РШГ, два гранатомета РМГ, более двухсот 82 мм мин», — говорится в сообщении.

Также росгвардейцами было обнаружено 38 противотанковых мин ТМ-62, около 5 тыс. патронов различного калибра и три блока активной брони.

16 августа росгвардейцы обнаружили в одном из населенных пунктов Запорожской области замаскированный тайник вооруженных сил Украины (ВСУ) с большим количеством оружия. В нем было найдено 11 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, три самодельных взрывных устройства и более 8 тыс. различных боеприпасов к стрелковому оружию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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