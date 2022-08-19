Лидер Пивной партии Австрии первым собрал голоса для выдвижения в президенты

Лидер австрийской Пивной партии Доминик Влацни первым среди всех политиков в стране завершил сбор 6 тыс. подписей для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах. Об этом он сообщил 19 августа в своем аккаунте в Twitter.

«Благодаря 6 тыс. подписей я, Доминик Влацни, стал первым и самым молодым кандидатом в президенты Австрии, попавшим в избирательный бюллетень», — написал он.

Согласно законодательству Австрии, баллотироваться на пост президента могут только люди от 35 лет. Именно такого возраста сейчас глава Пивной партии Австрии.

Влацни также подчеркнул, что сбор произошел в кратчайшие сроки и выразил благодарность своим сторонникам.

9 октября в Австрии пройдут выборы президента. Для участия в выборах кандидаты должны собрать 6 тыс. подписей до 2 сентября. Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен, который также заявил о планах участвовать в президентской гонке, пока не собрал нужное число подписей.

Ранее, 1 июля, на центральной площади Вены Шварценбергплатц открылся временный пивной фонтан, который соорудили члены австрийской Пивной партии, таким образом выполнив свое предвыборное обещание. По данным СМИ, Пивная партия также использовала открытие алкогольного памятника, чтобы снова мобилизовать своих сторонников в преддверии выборов.