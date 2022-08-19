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Дело возбудили по факту обрушения крыши в техникуме в Болхове

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В Болхове в Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности по факту обрушения крыши спортзала в техникуме. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошел 13 августа в здании филиала № 1 Орловского техникума агробизнеса и сервиса. Крыша спортзала полностью обрушилась на площади 200 кв. м.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Следствие полагает, что в техникуме не следили за состоянием здания, не проводили обследования на предмет необходимости ремонта. Заявок на разработку проекта ремонта в департамент образования также не поступило, пишет InfoOrel.ru.

«Бездействие должностных лиц БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», а также департамента образования Орловской области повлекло обрушение крыши и причинение ущерба в размере более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по постановлению прокуратуры региона. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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