«Рособоронэкспорт» рассказал об интересе у иностранных партнеров к Су-57Э и танку «Армата»

Танк Т-14 «Армата» и новейший истребитель пятого поколения Су-57Э вызвали особый интерес у стран-партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) во время их презентации 19 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом заявил гендиректор компании Александр Михеев.

«Особый интерес они проявили к истребителю пятого поколения Су-57Э, танку Т-14 «Армата», боевому вертолету Ка-52Э, ЗРК «Тор-Э2», ПТРК «Корнет-Э», боевой машине пехоты на колесной базе К-17 «Бумеранг», — процитировала Михеева пресс-служба «Рособоронэкспорта».

Всего было представлено около 350 образцов.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 может защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. В случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125 миллиметровой пушки.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.